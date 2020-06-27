يوسف الشريف يوضح حقيقة اشتراطه عدم ملامسة النساء في أعماله الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان يوسف الشريف، على ما تردد بشأن حقيقة وضعه لبند في عقود أعماله الفنية، يرفض من خلاله تقديم مشاهد وصفها بالساخنة.

‏وكتب الشريف، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء).. عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

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جاء ذلك ردا على تدوينة نشرها المذيع رامي رضوان، عبر حسابه على تويتر بخصوص هذا الأمر، قائلا: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار".

وكان يوسف الشريف، قال في برنامج مساء dmc الذي يقدمه رامي رضوان: "بدأت أحط قيودا على أعمالي بعد فيلم (هي فوضى) ٢٠٠٧، ودي حاجة بقالها ١٠ سنين، وفعلا بدأت أفكر بالطريقة دي طالما مش بتضر حد، وهذه القيود بحطها لنفسي زيادة عن أي حد، وقد تصل للعقود".

وأضاف "فيه فرق، لما يكون عندي مبدأ معين وفكر معين، وأنا مش بستريح لما العمل يكون فيه مشاهد ساخنة أو قبلات أو أحضان، ومبحسش إنه صح، فبدأت أحط قيود واطبقها في الحياة وعلى نفسي".