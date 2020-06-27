محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن كواليس موافقتها على تقديم شخصية ريهام في مسلسل "فرصة تانية"، والذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي.

وقالت أيتن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها استقبلت اتصال من الكاتب محمد سيد بشير، وبعده من المخرج مرقس عادل يطلبان منها المشاركة في العمل كضيفة شرف، لن يتجاوز ظهورها خمس حلقات.

وتابعت "دوري كان خمس حلقات، ومع الوقت أصبح 18 حلقة، ووافقت لأنني وجدته مؤثر، ولم أقدمه من قبل، وكل من كانوا حولي توقعوا أن يُحدث صدى عند عرضه".

"فرصة تانية" شارك في بطولته أحمد مجدي، ياسمين صبري، هبة مجدي، نهال عنبر، محمود البزاوي، عمر الشناوي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر لـ"الخليج 365": "دوري بـ(فرصة تانية) كان خمس حلقات بالبداية.. ووافقت لأنه مؤثر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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