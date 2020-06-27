رؤساء ومديرو المهرجانات السينمائية يناقشون مستقبل المهرجانات العربية في عام الـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص مركز السينما العربية، على تنظيم حلقة نقاشية، ضمت رؤساء ومديري مهرجانات عربية ودولية، وأدارتها المذيعة ريا أبي راشد، تحدثوا خلالها عما تعرضت له المهرجانات والفعاليات السينمائية الدولية من إلغاء أو تأجيل أو تعديل موعد إقامتها، نتيجة انتشار وباء كورونا، كما تطرقوا للحديث عن وضع المهرجانات العربية، وهل هناك حلول بديلة للتعامل مع الأزمة والحفاظ على استقرار الصناعة السينمائية في العالم العربي؟

الأسماء المشاركة في الحلقة النقاشية: محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إلياس خلاط مدير ومؤسس مهرجان طرابلس للأفلام، ندى دوماني ممثلةً لمهرجان عمان السينمائي الدولي (أول فيلم)، فاطمة شريف مدير مهرجان قابس سينما فن، جاد أبي خليل رئيس ملتقى بيروت السينمائي، سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion، فينشنزو بونيو مدير مشروع صندوق السينما (World Cinema Fund)، بالإضافة إلى مديري مركز السينما العربية علاء كركوتي وعبدالله الشامي.

الأسئلة التي طرحتها الحلقة النقاشية للنقاش تمثلت في: مدى إمكانية تعاون المهرجانات العربية للحفاظ على استقرارها وفعاليتها، مدى تأثير هذا التوقف على العاملين في الصناعة السينمائية، ودور المؤسسات الإقليمية في تقديم الدعم المطلوب، كما تطرق النقاش إلى التساؤل عن مدى وجود المحتوى الذي على أساسه تتم إقامة المهرجانات، بالإضافة إلى عروض الأفلام إلكترونياً، ومدى فاعلية ذلك وأثره على الصناعة السينمائية.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015؛ بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.