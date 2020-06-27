لطيفة تحيي ذكرى الأربعين على وفاة الشيخ صالح كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة لطيفة، على احياء ذكرى الأربعين لوفاة الشيخ صالح كامل.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏أربعين يوم على وفاة الأب والقدوة.. الشيخ صالح كامل.. ألف رحمة ونور على روحه" .

يُذكر أن الشيخ صالح عبدالله كامل وافته المنية يوم الاثنين 18 مايو 2020، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به.

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