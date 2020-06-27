هل غنى محرم فؤاد "غدارين" في تحية كاريوكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

صداقة حقيقية ربطت بين الفنان محرم فؤاد، والشاعر الغنائي صلاح فايز، الذي غادر عالمنا قبل أشهر قليلة، نتج عنها أكثر من تعاون فني، وذكريات جمعت أسرة كل منهما، ولم ينساها فايز وتحدث عنها في حواره لـ"الخليج 365"، ونعيد نشرها اليوم بمناسبة ذكرى رحيل محرم، التي تحل في مثل هذا اليوم 27 يونيو.

كشف فايز في حواره لـ"الخليج 365"، عن اعتقاده بأن علاقة الصداقة التي جمعته بمحرم كانت السبب ألا يجتمع فنيًا بـ"العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، وعن تقييمه فنيًا للاثنين، أكد أن لكل منهما طريق يختلف عن الآخر، لكن لا أحد ينكر أن حليم حقق انتشارًا أوسع بكثير من محرم، مرجعًا السبب في ذلك إلى ذكاء الأول في إدارة موهبته.

يضيف فايز "في رأيي أن صوت محرم فؤاد أقوى من صوت عبدالحليم حافظ مليون مرة، كما أنه أكثر وسامة، وملامحه تحمل الشكل المصري الجميل، يتمتع بمميزات النجم وقدم أفلامًا حققت نجاحًا أيضًا، لكن كان يعاني من عيب كبير، وهو عدم حرصه على مد جسور بينه وبين الصحافة والإعلام، ولا يحب السهر والجلسات، أما حليم فبيته مفتوح للجميع من شيوخ وأمراء وفنانين وإعلاميين".

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فايز التقى بمحرم في أكثر من أغنية، واحدة من بينها حملت اسم "غدارين"، وقيل وقت طرحها أن المطرب الكبير يوجهها لطليقته آنذاك الفنانة تحية كاريوكا، وهو ما نفاه فايز موضحًا "الأغنية كتبتها عن تجربة شخصية مررت بها، وبالصدفة محرم كان قد انفصل حديثًا عن تحية".

يضيف "انفعلت بموقف عشته بعد أن غدرت بي فتاة كنت أحبها، وكتبت الأغنية في ستة دقائق، ولم أغير فيها حرفًا واحدًا، كتبتها وذهبت بها إلى محرم، تمسك بها جدًا، ووضع لها اللحن، ونجحت جدا مع الجمهور".

محرم فؤاد أحد أشهر نجوم زمن الفن الجميل، امتلك صوتًا شجيًا مازال يعيش بيننا بأغانيه لليوم، كما شارك كعادة مطربي عصره في بطولة عدد كبير من الأفلام، ووقف أمام كبار نجمات السينما آنذاك، بينهم "نادية لطفي، مريم فخر الدين، سعاد حسني".