عمر السعيد لـ"الخليج 365": "أتمنى العمل مع كريم عبدالعزيز والفخراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال الفنان عمر السعيد، إنه يتمنى العمل مع عدد كبير من نجوم الفن، ممن لم يجمعه بهم أي عمل فني حتى الآن.

وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى العمل مع كريم عبدالعزيز لاني بحبه جدا، وأيضا الأستاذ يحيى الفخراني اللي بحبه جدا، وهما نجمين من جيلين مختلفين، وأتمنى الشغل معهم".

وأضاف: "وأيضا أتمنى تكرار التعاون مع يوسف الشريف، اشتغلت معاه قبل كده، وتربطني به علاقة شخصية فهو صديقي".

يذكر أن، عمر السعيد يعرض له حاليا مسلسل "ليه لأ " على تطبيق شاهد، كما ينتظر عرض مسلسل "أسود فاتح" وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وبطولة: هيفاء وهبي وشريف سلامة ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخل من التشويق.