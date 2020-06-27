تراند اليوم : فنانة شهيرة: رفضت لقاء "مرسي" وجلست مع "الأسد" ساعة



زعمت الفنانة المصرية الشهيرة إلهام شاهين، أنها رفضت لقاء الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، وأن جماعة الإخوان المسلمين لفقوا لها صورا ووضع وجهها على صور «عاريات» وتم إثبات تزويرها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنها حصلت على حكم تاريخي بغلق قناة «الحافظ» لمدة 6 أشهر وكانت سابقة تحدث لأول .

وتابعت:" محمد مرسى حاول استقطاب الفنانين ولكنه لم يفلح، مؤكدة أن مدير مكتب مرسي حاول الاتصال بها كثيرا ليبلغها برغبة مرسي في لقائها.

وقالت إن مدير مكتب مرسي هددني قائلا: لو «عاوزين نجيبك هنجيبك» ، مردفة أنها قالت له، «لو كلمتني تاني هبلغ عنك» فكان رده، «تبلغي عن مين يا مدام إحنا الدولة».

كما كشفت إلهام شاهين، عن تفاصيل زيارتها لسوريا برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في عيد الفنانين ولقائها بالعديد من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد لمدة ساعة.

وقالت شاهين إنها التقت خلال الرحلة العديد من المسؤولين في سوريا وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد لمدة ساعة، وقص لها ما يحدث في سوريا، لا سيما على الحدود مع تركيا.

وزعمت الفنانة أن تركيا باتت أكبر مكان لتجارة الأعضاء البشرية في العالم، مشيرة إلى أن هذا شيء موجع لا يصدق، حسب قولها.