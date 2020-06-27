أكد الفنان يوسف المحمد، أنه أنهي كافة التحضيرات النهائية لتصوير أولي مشاهده في"المماليك" وهو اسم مبدئي للفيلم.
وأوضح أن الفيلم يدور في إطار الاكشن والعصور القديمة ، يعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب حيث كشف عن دوره الذي يجسد فيه دور شاب يقوديرأس مدينة كبيرة وجيش في عصر المماليك يتولي كل زمام أمورها ويتأمر عليه حاشيته وتصاعد الأحداث.
ويعقد الفنان يوسف المحمد جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عددمن الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير والإعلان عنهم ،حيث من المقرر عرضه فى موسم رأس السنة ٢٠٢١.
والجدير بالذكر أن الفنان يوسف المحمد كانت آخر أعماله مسلسل "أنا وقلبي" مسرحية "وان أو وان" الذي عرضت في اخر ٢٠١٩ وهو من نجوم السوشيال ميديا وله العديد من المسلسلات .
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف المحمد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد المماليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.