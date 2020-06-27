يوسف المحمد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد المماليك

أكد الفنان يوسف المحمد، أنه أنهي كافة التحضيرات النهائية لتصوير أولي مشاهده في"المماليك" وهو اسم مبدئي للفيلم.

وأوضح أن الفيلم يدور في إطار الاكشن والعصور القديمة ، يعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب حيث كشف عن دوره الذي يجسد فيه دور شاب يقود

يرأس مدينة كبيرة وجيش في عصر المماليك يتولي كل زمام أمورها ويتأمر عليه حاشيته وتصاعد الأحداث.

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ويعقد الفنان يوسف المحمد جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد

من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير والإعلان عنهم ،حيث من المقرر عرضه فى موسم رأس السنة ٢٠٢١.

والجدير بالذكر أن الفنان يوسف المحمد كانت آخر أعماله مسلسل "أنا وقلبي" مسرحية "وان أو وان" الذي عرضت في اخر ٢٠١٩ وهو من نجوم السوشيال ميديا وله العديد من المسلسلات .