رامي صبري:الجمهور وحشني

نشر الفنان رامي صبري صورة له من إحدى حفلاته الغنائية، وذلك عبر حساباته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق رامي على الصورة قائلاً:"وحشني جدا الجمهور"، وذلك بعد وقف الحفلات الجماهيرية لمدة تزيد عن 3 أشهر بسبب جائحة تزيد عن 3 أشهر بسبب جائحة كورونا يذكر أن آخر إصدارات رامي الغنائية كانت من خلال أغنية "فرصة تانية" التي طرحت ك ـ تتر للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"، وحصلت على نجاح جماهيري ضخم وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:تامر حسين، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي، بالإضافة إلى أغنية "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 13 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافع، توزيع:جلال الحمداوي. "فرصة تانية"، وحصلت على نجاح جماهيري ضخم وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:تامر حسين، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي، بالإضافة إلى أغنية "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 13 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافع، توزيع:جلال الحمداوي.

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