كارول سماحة تطلق أغنيتها Bon Voyage على منصات الموسيقى الإليكترونية

طرحت الفنانة كارول سماحة أغنيتها الجديدة Bon Voyage، عبر مختلف المنصات الإليكترونية للموسيقى، على أن يتم طرح الكليب الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
الأغنية من كلمات:كامالا خيربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيرير، توزيع:روجير أبياكل، جمعت الأغنية بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.
يذكر أن آخر إصدارات كارول
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