كارول سماحة تطلق أغنيتها Bon Voyage على منصات الموسيقى الإليكترونية

View this post on Instagram

🔴 it’s OUT NOW !!! My New song #bonvoyage on all digital platforms Produced by @lifestylezstudios Lyrics by @kamala.kheirbeik & carole samaha & Layonne Composed by : @djyoucef & yann Perrier Mix & Mastering @rogerabiakl Rex studio #paris #carolesamaha #كارول_سماحة