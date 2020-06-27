بدأت ساقية عبدالمنعم الصاوي، فى إعادة استقبال زوارها صباح اليوم السبت 27 من يونيو، بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآتالثقافية واستقبال الزائرين بنسبة الـ 25%.
وكانت الساقية قد أصدرت الأربعاء الماضي منشورًا على صفحاتها الرسمية بأنهابشأن استئناف بعض أنشطتها مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة.
أما عن البرنامج الشهرى من حفلات وفعاليات ثقافية وعدت الساقية روادها بإعلانه فى أقرب وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر ساقية الصاوي تفتح أبوابها للزائرين بنسبة ٢٥٪وممنوع الدخول بدون كمامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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