ساقية الصاوي تفتح أبوابها للزائرين بنسبة ٢٥٪وممنوع الدخول بدون كمامه

بدأت ساقية عبدالمنعم الصاوي، فى إعادة استقبال زوارها صباح اليوم السبت 27 من يونيو، بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية واستقبال الزائرين بنسبة الـ 25%. الثقافية واستقبال الزائرين بنسبة الـ 25%. وكانت الساقية قد أصدرت الأربعاء الماضي منشورًا على صفحاتها الرسمية بأنها بشأن استئناف بعض أنشطتها مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة. بشأن استئناف بعض أنشطتها مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة. Advertisements أما عن البرنامج الشهرى من حفلات وفعاليات ثقافية وعدت الساقية روادها بإعلانه فى أقرب وقت.

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