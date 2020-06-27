محمد فهيم يحيي ذكرى وفاة والده

احيا الفنان محمد فهيم الذكرى الثالثة على وفاة والده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب تامر عبر صفحته قائلا : "أتأمل حال كل من سبقوناو مازالت ذكراهم عطرة ، و أدركت أنه من الأجمل ألا تصبح عصرياً ، بل كُن خالداً.. الذكرى السنوية الثالثه لولدي الجميل رحمه الله، دعواتكم له و لكل من سبقونا".
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ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمد فهيم مسرحية" الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، احمد عزمي، هبه مجدي، أشرف عبد الغفور، واخرون، إخراج تامر كرم.
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