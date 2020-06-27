وفاء عزالدين تتعاقد على تقديم برنامج"حواء"

تنتهي الفاشون بلوجر والاعلامية وفاء عز الدين، من تقديم برنامج "حواء"، والمقرر اذاعته على إحدى القنوات الفضائية. ومن المقرر أن يهتم البرنامج بكل ما يهم المرأة المصرية من ميكب وفاشون، ويستهدف البرنامج كل البنات والسيدات من كل الأعمار. المرأة المصرية من ميكب وفاشون، ويستهدف البرنامج كل البنات والسيدات من كل الأعمار. وتعتبر وفاء عز من أشهر الفاشون بلوجر المهتمين بملابس المحجبات، وتسعى لنقل خبراتها لكافة متابعيها. ويستضيف البرنامج أشهر خبراء الموضة والتجميل في مصر والوطن العربي لاسيما أنها تركز علي كل ما يلزم المرأة من موضة وأزياء واكسسوارات.

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