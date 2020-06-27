فيديو..حسين الجسمي يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "الحساس"

تخطى الفنان حسين الجسمي حاجز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "الحساس"، وذلك بعد يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أحمد الصانع، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:حسام كامل. يذكر ان الجسمي قد أصدر حديثاً أغنية Advertisements "روح العشق" عبر "يوتيوب"، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة في خلال 5 أيام من طرحها على قناته الرسمية ، من كلمات: العُلا ألحان: حسين الجسمي توزيع: زيد عادل. "روح العشق" عبر "يوتيوب"، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة في خلال 5 أيام من طرحها على قناته الرسمية ، من كلمات: العُلا ألحان: حسين الجسمي توزيع: زيد عادل.

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