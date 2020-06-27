بعد نجاح "قولوله سماح"..الشاعر أحمد المالكي يعلن عن تعاون جديد مع تامر عاشور

كشف الشاعر أحمد المالكي، عن أغنيته الجديدة مع الفنان تامر عاشور، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وأعلن المالكي عن أغنيته قائلاً:" تامر عاشور 2020 كلماتي، ألحان:محمدي، توزيع:أحمد أمين.

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يذكر أن المالكي قد تعاون مع عاشور في أحدث ألبوماته "أيام"

من خلال أغنية "قولوله سماح" والتي حصلت على نجاح جماهيري ضخم، وسجلت أكثر من 28 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولحنها:مصطفى العسال، توزيع:أدهم، إلهامي دهيمة.