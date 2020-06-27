السجن 4 سنوات لـ”سما المصري” بتهمة التحريض على الفسق والفجور

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أدانت محكمة مصرية، يوم السبت، الراقصة سما المصري بالسجن أربع سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه (18,500 دولار أميركي)، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

كما قررت المحكمة وضع المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، تحت المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات. وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وكانت المصري محبوسة على ذمة التحقيقات بعدما نسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع للتواصل الاجتماعي، و”إتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، ودعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها”.

كما اتهمتها النيابة بالتعدي على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام “مواقع وحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة”.

وكانت عدد من الشكاوى قد وردت إلى النيابة العامة ضد سما المصري، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو وصور لها خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.