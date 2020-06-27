بالصور- إطلالة خاطفة لداليدا خليل

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Jun 27, 2020
مرة جديدة، استطاعت النجمة اللبنانية داليدا خليل ان تكون حديث مواقع التواصل وذلك بعدما نشرت مجموعة صور من آخر جلسة تصوير لها بعدسة مصور المشاهير ذبيان سعد.
ظهرت بطلة “سرّ” وهي تضج أنوثة وبقمة الجمال مرتدية ثوباً قصيراً ضيقاً من Fiel كشف عن تناسق جسدها. اهتم بمكياجها خبيرة التجميل جيهان رعيدي التي اختارت الواناً ترابية. أما شعرها صالون Paul & Mego.
بإختصار، تفوقت داليدا بهذه الإطلالة الكاملة المتكاملة، وحصدت التعليقات المثنية على جمالها وذوقها.
نذكر أن داليدا دائماً ما تخطف الأنظار باطلالاتها الأنيقة، حيث تحرص على مشاركة كل جلساتها التصويرية مع المتابعين، بالاضافة الى أزيائها اللافتة في مسلسل “سرّ” والتي كانت حديث مواقع التواصل. (خاص- كل ما تريدين معرفته عن أناقة داليدا خليل في “سرّ”).
وتعرض شاشة LBCI الحلقات الاخيرة من مسلسل “سرّ” الذي يحقق نجاحًا مميزًا وتفاعلاً كبيرًا.
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