بعد ضغط شعبي.. "عائلة سيمبسون" تستغني عن الممثلين البيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقف مسلسل الرسوم المتحركة الفكاهي (ذا سيمبسونز) "عائلة سيمبسون" عن الاستعانة بممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة في المسلسل التلفزيوني الشهير.

وقالت شركة "فوكس" للإنتاج في بيان الجمعة: "من الآن فصاعداً، لن تعتمد (عائلة سيمبسون) على ممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة".

ولم يخض البيان في التفاصيل، لكن الخطوة تأتي بعد ضغط شعبي على مدى عام فيما يتعلق بقيام الممثل الأبيض هانك أزاريا بأداء صوت شخصية "أبو"، الهندي صاحب متجر السلع الغذائية في المسلسل.

وقال أزاريا في وقت سابق من العام إنه لن يؤدي بعد الآن صوت هذه الشخصية التي انتقدها البعض باعتبار أنها تقدم صورة سلبية للأمريكيين الهنود.

Advertisements

وأدى أزاريا أيضاً صوت رجل الشرطة الأسود (لو) وكذلك صوت الأمريكي المكسيكي الأصل (بامبلبي مان)، كما أدى الممثل الأبيض هاري شيرر صوت شخصية الطبيب الأسود (دكتور هيبرت).

لكن بيان "فوكس" لم يوضح إن كان المسلسل سيحتفظ بشخصية "أبو" أو بالشخصيات الأخرى.

ويأتي البيان في وقت يشهد وقفة واسعة النطاق للثقافة الأمريكية المتعلقة بالعنصرية في أعقاب احتجاجات حاشدة اندلعت في يونيو/حزيران بسبب مقتل أمريكيين من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة.