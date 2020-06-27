محمود حميدة يكشف كواليس فيلمه «الغسالة»

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان محمود حميدة صورة من كواليس الفيلم السينمائي الجديد "الغسالة" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، إنتاج سينرجي لتامر مرسي.
وظهر في الصورة محمود حميدة بصحبة أحمد حاتم الذي يعود للسينما بعد فيلمه الأخير قصة حب والذي قدم من خلاله رومانسية، بينما يعود الأول بعد آخر أعماله حرب كرموز الذي حقق أعلي إيراد في تاريخ السينما.
"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.
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