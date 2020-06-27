«نورا تحلم» يحصد جائزة رابعة لهند صبرى

حصلت النجمة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي والتي تقام سنويًا عن فيلم "نورا تحلم"، حيث عبرت عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذى يعبر عن هموم المرأة التونسية، وتمنت صبري أن تظل دائمًا تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية، وأن الفيلم ما زال يحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن.

وأضافت صبري أن سعادتها زادت بتزامن الجائزة مع تحقيق الفيلم معدلات مشاهدة مرتفعة وردود أفعال إيجابية للغاية عبر العالم كله وليس الشرق الأوسط.

وكان الفيلم قد عرض دوليًا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربعة جوائز، اثنتان تمثيل نسائي لهند صبري وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلى، قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى؛ ليصبح إجمالى عدد جوائزه ست جوائز، أصبحت سبعة منها بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.

وكان الفيلم قد نجح فى إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بإسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه أمس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهدًا للعرض الواحد، وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily ومجلة premier في نسختها العالمية بأداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة إقناعها لهم بالدور، بالإضافة لعدة لقاءات مع كبريات المحطات العالمية منها tv5 الفرنسية ودويتش فيله التي أشادت كلها بالفيلم.

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الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبرى، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.

وبهذا تواصل هند صبري تحقيق نجاحات سينمائية كبرى لهذا العام، ففيلمها "الفيل الأزرق ٢" تخطي حاجز الـ١٠٢ مليون جنيه مصري في رقم قياسي، واستطاعت تحقيق ردود أفعال إيجابية جًدا بظهورها كضيفة شرف في فيلم «الممر» الذي تجاوزت إيراداته ٧٥ مليون جنيه وحصدها لثلاث جوائز تمثيل عن «نورا تحلم» وجائزتى أفضل عمل للفيلم نفسه.

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