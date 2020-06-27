محمد ثروت ضيف شرف فيلم “النمس والإنس” مع محمد هنيدي ومنة شلبي

انضم الفنان محمد ثروت لطاقم عمل فيلم “النمس والإنس” بطولة الفنان محمد هنيدي ومنة شلبي، ومع المخرج شريف عرفة الذي يعود إلى إخراج الكوميديا بهذا الفيلم بعد غياب 9 سنوات منذ فيلم “إكس لارج”.

ويظهر محمد ثروت خلال أحداث الفيلم كضيف شرف ويجسد شخصية كوميدية وفقًا للإطار العام الذي تدور أحداث الفيلم خلاله، ويستمر طاقم العمل في التصوير داخل الاستوديو الخاص بشريف عرفة في مدينة السادس من أكتوبر، في معسكر مغلق لمدة أسبوعين وسط إجراءات احترازية مشددة لحين انتهاء المشاهد الخاصة بذلك الديكور خلال تلك المدة.

“النمس والإنس” يضم العديد من الفنانين منهم منة شلبي، محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، صابرين، محمد ثروت، شيكو، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، وهو من تأليف كريم سيد بشير، وتحت قيادة المخرج شريف عرفة.

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