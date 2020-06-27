كارول سماحة تطرح أغنية "BON VOYAGE"

طرحت النجمة كارول سماحة اليوم الجمعة، أحدث أغنيتها التي حملت أسم "Bon Voyage" ومن إنتاج "لايف ستايلز ستديوز" سماحة في أول تعاون بينهما.
وصدرت Bon Voyage على طريقة الأوديو عبر مختلف المتاجر الرقمية، منصة SoundCloud وتطبيق أنغامي ومختلف المنصات الرقمية الآخرى.
ومن المُقرر صدور فيديو كليب أغنية Bon Voyage، الذي أخرجته المخرجة المصرية بتول عرفة، خلال الأيام القادمة على اليوتيوب.
أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا.
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