مصادر تؤكد أن النجمة أنغام تعيش قصة حب جديدة

أفادت مصادر صحفية مصرية أن النجمة أنغام، تعيش قصة حب جديدة، لكن هذه المرة من خارج الوسط الفني.
وأضافت المصادر أن أنغام تعرفت على حبيبها الجديد من خلال مجموعة من الأصدقاء المشتركين، وهي حالياً تعمل على تحسين علاقتها بإبنها عبد الرحمن الذي تدهورت علاقتها به قبل فترة وعقب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، والذي إنفصلت عنه قبل أشهر.
يشار إلى أن أنغام أحيت حفلاً غنائياً عبر البث المباشر، ضمن حفلات عيد الفطر في منطقة الأهرامات، ولاقى الحفل تفاعلا كبيرا عند الجمهور.
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