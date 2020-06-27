تفاصيل أول أغاني سعد لمجرد باللهجة المصرية

شوق الفنان سعد لمجرد جمهوره لأحدث أغانيه "عدى الكلام" المقرر طرحها خلال أيام، بصورة من الكليب.

وعلمنا أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وكشف لمجرد أن الأغنية سيتم طرحها في الخامس من يوليو.

ومن ناحية أخرى، وافقت محكمة النقض في باريس على قبول الطعن المقدم من قبل محام الفنان المغربي سعد لمجرد، في قضيته المتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته إلى غرفة الجنايات في قضية اغتصاب شابة فرنسية، وأصدرت المحكمة حكمها نتيجة رؤيتها لعدم اكتفاء الأدلة حول تهمة الاغتصاب المحاوطة للمتهم سعد لمجرد، حتى تتابعه جنائيًا، وقضت أيضا بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي، لكن بدون إحالة لمجرد إلى غرفة الجنايات، تنفيذا لحكم قاضي التحقيق في باريس في أبريل العام 2019، حيث ألغته المحكمة.

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وتعود قضية اتهام لمجرد، إلى شهر أكتوبر 2016، عندما ألقي القبض عليه داخل إحدى فنادق باريس بتهمة الاغتصاب والعنف، بناءً على شكوى تقدمت بها فرنسية تُدعى لورا بريول، وأطلق سراحه في أبريل 2017.

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