أمير طعيمة يشوق جمهوره لأغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد

شارك الشاعر أمير طعيمة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بصورة جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد، معلقا عليها :"قريبا مع صديقي النجم المتميز سعد لمجرد.. أغنية عدى الكلام".

وتعتبر أغنية "عدى الكلام" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وقد انتهى من تسجيلها الفنان سعد لمجرد، ومن المقرر طرحها قريبا على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى صناعة مصرية خالصة ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.



وفي وقت سابق، احتفل النجمان محمد رمضان وسعد المجرد مؤخرا بتجاوز أغنييتهما "إنساي" الـ 250 مليون مشاهدة عبر قناة رمضان الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها في عام 2019.



وتُعد أغنية "إنساى" أول تعاون يجمع بين "لمْعلم" و"الأسطورة"، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغنى فيها باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسينى. وجسد الفنانان شخصيتى عاملين في أحد المقاهى، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معًا أمام ساحة برج إيفل في باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية، ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

قد يهمك ايضاً:

أمير طعيمة يُعلن عن طرح "اللحظة الحلوة" لتامر حسني قريبًا

أمير طعيمة يعلق على قصة طبيب الغلابة