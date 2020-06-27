بعد شفائه من "كورونا" وفك الحظر.. مصطفى درويش يعلن عن خطته الأيام المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان مصطفى درويش، إن أول مشوار له بعد انتهاء شهر رمضان وشفاءه من فيروس كورونا المستجد، وفك الحظر، سيقوم به غدًا الأحد.

وكتب مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "أول زيارة ليا بعد رمضان والحظر بكرة لمقابر أمي في دمنهور اقرا الفاتحة واسلم عليها، وبعد بكرة على إسكندريه بإذن الله اخد كابتشينو، واشربه على الكورنيش زي زمان وبعد كده انطلق".

جدير بالذكر أن مصطفى درويش شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسلين الأول مع الفنانة يسرا "خيانة عهد"، والثاني مع الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم "بـ100 وش".