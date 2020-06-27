بالفيديو| أحمد السقا يستعرض مهاراته في ركوب الخيل ويقفز الحواجز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بفيديو، جديد، يُظهر مهاراته في ركوب الخيل.

وظهر السقا في الفيديو على فرسه، يقفز الحواجز، وكتب في تعليقه "ما شاء الله".

جدير بالذكر أن السقا غاب عن الدراما التليفزيونية في رمضان الماضي، ومن المقرر أن يشهد عام 2021، عودته بمسلسل يجمعه بالفنان أمير كرارة، إخراج محمد سامي، ويحمل اسم "نسل الأغراب".

السقا أطل رمضان الماضي على جمهوره من خلال برنامج "إغلب السقا"، كما ظهر كضيف شرف بمسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي.