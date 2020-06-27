بملابس بدوية.. نسرين طافش تستعيد ذكرياتها مع مسلسل "العقاب والعفرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نسرين طافش، على استعادة ذكرياتها مع شخصية الشيخة العفراء، التي قدمتها بمسلسل "العقاب والعفرا" الذي عرض على الشاشات عام ٢٠١٧.

ونشرت نسرين، صورة لها من الشخصية التي ظهرت بها في العمل، مرتدية ملابس بدوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "الشيخة العفراء من مسلسل"العقاب والعفرا".

يُذكر أن نسرين طافش شاركت قبل رمضان في بطولة مسلسل "ختم النمر"، المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، ميرهان حسين، رشدي الشامي، ناهد رشدي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.