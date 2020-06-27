مي كساب: "الأميرة شفق من أهم أدوار عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قالت الفنانة مي كساب، إن دور الأميرة شفق الذي جسدته في مسلسل "سرايا عابدين" من أهم الأدوار التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

ونشرت مي، صورة من أحد المشاهد بالمسلسل، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "وتعدي السنين.. ويفضل دور ‎الأميرة شفق من أهم أدوار عمري، سرايا عابدين".

يُذكر أن مي كساب، شاركت في سباق دراما رمضان 2020، بالمسلسل الكوميدي "اللعبة" الذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، ميرنا جميل، محمد ثروت، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.