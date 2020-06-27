زينة تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها بنشر صورها مع تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأت الفنانة زينة، ابنة شقيقتها بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وقامت زينة بنشر صورا تجمع "حلا" بالفنان تامر حسني، من مراحل عمرية مختلفة، مؤكدة أن ابنة شقيقتها من جمهوره وتحبه كثيرًا، وعلقت "أول فرحتي وبنتي حبيبتي هي بنت اختي أغلى ما في حياتي أختي حبيبتي".

وتابعت "أكبر مشاكلي معاها انها بتحب تامر اكتر ما بتحبني، علشان كده قولت انزلها صورها مع تمورة، شكرا يا حلا.. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وناجحة واشوفك يا رب زي ما بدعيلك يا روح قلب خالتك".

جدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "جمع سالم"، وشارك في العمل سلوى خطاب، دلال عبدالعزيز ومحمد علاء، وكان آخر عمل سينمائي لها "الفلوس" الذي يجمعها بتامر حسني.