ابنة رجاء الجداوي: "فرحانة بالأذان وعقبال لما أفرح بشفاء أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : أعربت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها بعودة الأذان لصيغته الطبيعية وترديد "حي على الصلاة وحي على الفلاح". وكتبت ابنة رجاء الجداوي، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة "حى الصلاة.. حي على الفلاح.. فرحانة بالأذان قوي قوي قوي.. عقبال لما أفرح بشفاء أمي.. يا رب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء". وكانت النجمة الكبيرة نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

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