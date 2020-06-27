شريف البنداري يحيي ذكرى ميلاد المخرج البولندي كريستوف كيشلوڤسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المخرج شريف البنداري، على إحياء ذكرى ميلاد المخرج البولندي كريستوف كيشلوڤسكي، الذي يوافق اليوم السبت، ٢٧ يونيو.

وكتب البنداري، عبر حسابه على تويتر: "‏بعد عرض آخر أفلام ثلاثية المخرج كريستوف كيشلوڤسكي (الأحمر) في مهرجان كان عام ١٩٩٤، وقف الرجل أمام عدسات عشرات الصحفيين وأخبرهم إعتزامه إعتزال الإخراج والسينما والبقاء في الريف البولندي لأن (لا شيء آخر أريد أن أقوله) لقد كانت ثلاثيته هي خلاصة ما يعرفه الرجل".

وأضاف ‏"وأن كل ما أريده الآن، هو الصفاء النفسي وراحة البال، إن هذا هو الشيء الجدير حقاً بأن نريده ونتوق إليه ( A life of peace and quiet)، بعدها بعامين توفي كيشلوڤسكي في بولندا أثناء إجراء عملية جراحية" .

يذكر أن المخرج كريستوف كيشلوفسكي، هو مخرج وكاتب سيناريو بولندي، اشتهر بـ الوصايا العشرة وثلاثية الألوان، ويُعد من أعظم المخرجين تأثيراً في العالم، وولد يوم ٢٧ يونيو ١٩٤١، وتوفي يوم ١٣ مارس ١٩٩٦.