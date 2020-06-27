تراند اليوم : فنانة كويتية تهدد بالانتحار بعد التنمر من انتفاخ صدرها



حالة من الضجة أثارتها الفنانة والفاشنيستا الكويتية فينيسيا، بعد إعلانها عن التفكير في الانتحار بسبب التنمر على صورة لها بعد ظهورها منتفخة من منطقة الصدر.

ونشرت فيديو عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقرأ رسائل المتابعين الذين سخروا من ذلك بطريقة قاسية جداً.

وبعد تزايد التعليقات والإنتقادات إضطرت إلى أن تنفجر غضباً وتوجه إلى المتنمرين رسالة قاسية، إذ قالت: "كيف تكونون بشر أنتم ومن أعطاكم الحق لتجرحوني وتهينوني بهذه الطريقة؟".

وأعلنت أنها عانت من أورام وتليف في الصدر، وأنها لم تتمكن من معالجة المشكلة بسبب الإجراءات التي فًرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد كشفت أنها تشعر بالألم وتتناول الأدوية المسكنة، وأنها لا تشعر بالرضى تجاه شكلها، حتى أنه لو كان غير محرم لفكّرت بالانتحار.

وأيدى رواد مواقع التواصل دعمهم لها مؤكدين أن من يفعل ذلك مريض نفسي ولا تنشغل بهم.

A post shared by فينيسيا (@theveeview) on Jun 24, 2020 at 3:02am PDT