بعد إعادة فتح المساجد.. رانيا محمود ياسين: الحمدلله ارتحنا من صلي في بيوتكم

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على إعادة فتح المساجد اليوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت رانيا عبر صفحتها قائلة : "الحمد الله ارتحنا من صلي في بيوتكم صلي في رحالكم الحمد الله يارب كملها بالستر واشفي كل مريض واصرف عنا البلاء والوباء". "الحمد الله ارتحنا من صلي في بيوتكم صلي في رحالكم الحمد الله يارب كملها بالستر واشفي كل مريض واصرف عنا البلاء والوباء". Advertisements شاهد ويذكر ان آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، عمرو وهبة، حمدي الميرغني، إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.

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