صلاح عبدالله مداعبا جمهوره: صباح العسل عاللي بدأواوال ٢٥٪

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على مداعبة جمهوره بعد إعادة فتح المطاعم والكافيهات للجمهور اليوم بنسبة 25٪، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب صلاح عبد صفحته قائلا : "صباح العسل عاللي بدأوا الـ ٢٥٪؜ وصباح السكر عاللي لسه هيبتدوا وصباح الأمل عاللي خايفين زيي وصباح الفل عالكل بإذن الله". عاللي لسه هيبتدوا وصباح الأمل عاللي خايفين زيي وصباح الفل عالكل بإذن الله". شاهد وتفاعل جمهور الفنان الكبير صلاح عبدالله مع المنشور بشكل كوميدي و متمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.

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