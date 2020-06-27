نشر الفنان خالد سليم صورة له أثناء فترة الطفولة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلق عليها موجهًا رسالة لكل جمهوره يحثهم فيها على التحلي بالثقة بالنفس.
علق سليم على الصورة قائلًا " اللي في الصورة طفل صغير اسمهخالد سليم بس كان عنده حلم كبير، علشان توصل لحلمك لازم تكون واثق في نفسك وفي موهبتك ومتخليش حد يوقفك ابدًا علشان لما تكبر وتبص لصورتك وتفتكر اد ايه الرحلة كانت صعبة بس تستاهل.
تفاعل عدد كبير من جمهور خالد سليم مع رسالته فحصل على أكثر من 4 آلاف إعجاب والعديد من التعليقات.
يذكر أن خالد سليم شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل واكلينها والعة، كما شارك العام الماضي في مسلسل بلا دليل مع درة ونيقولا معوض والذي شهد إقبال جماهيري كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم ينشر صورة له أثناء الطفولة.. ويعلق: علشان توصل لازم تثق في نفسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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