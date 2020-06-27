كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رنا سماحة: تعرضت لموقف محرج أثناء تصوير "جمع سالم".. وشخصيتي في "يانا يا جدو" غاظتني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة متعددة المواهب فهي تجمع بين الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، تعد من أكثر فنانين جيلها تميزًا، كما أنها تتمتع بصوت عذب يجعلك تعرفها دون رؤيته، استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الفنية، وان تجعل لنفسها مكانة خاصة في قلوب محبيها، إنها الفنانة رنا سماحة.

والتقى "الخليج 365 الفني" في حوار خاص مع الفنانة رنا سماحة، وتحدثت في كثير من الأمور الخاصة بمسلسل "جمع سالم" و"يانا ياجدو"، إلى نص الحوار..

هل كان ترشيحك من المخرجة إيمان حداد أم بشكل آخر؟



ترشيحي جاء عن طريق الفنانة زينة، التي تجمعني بها علاقة صداقة قديمة.

ما أول سبب جعلك توافقين على المشاركة في هذا المسلسل؟



هناك العديد من الأسباب التي كانت وراء قبولي للسيناريو أولهم وجود الفنانة زينة التي اشعر بالسعادة بالعمل معها، ثانيًا المسلسل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين، ثالثًا المخرجة الكبيرة إيمان حداد.

ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير المسلسل؟



لم تواجهني أي صعوبات اثناء التصوير لأن شخصية "رغدة" التي جسدها خلال أحداث المسلسل تتميز بالطيبة والإخلاص وبتشعر بالآخرين، بالأضافة إن المخرجة تتميز بالهدواء ة التفاهم أثناء التصوير.

ما هي أصعب مشاهدك في مسلسل "جمع سالم"؟



مشهد ركض انا والفنان ميدو عادل للهروب من اللصوص، لأن في هذا المشهد سقطت على الأرض وأصيبت قدمي بكدمه والموقف كان محرج جدًا.

كيف رأيت انطباع الجمهور حول دور رغدة؟



سعيدة جدًا بالتعليقات التي تلقيتها عن الدور وأن الجمهور إعجب به، على الرغم إنني لم أتوقع أن تحقق شخصية رغدة هذا الصدى، واعتقد أن السبب في ذلك الصفات المشتركة بينها وبين الناس.

ما هي الصفات المشتركة بين شخصيتك الحقيقية وشخصية رغدة؟



الصفات المشتركة بيننا حب الناس والثقة فيهم بسرعة، ولكن رغدة أوفر عن شخصيتي الحقيقية والدليل على ذلك تركت صديقتها المتزوجه عرفي وحامل تستقر معها في المنزل رغم حدوث العديد من المشاكل لها سببها.

ماذا عن تجربتك في مسلسل "يانا ياجدو"؟



عندما علمت أن المسلسل من إخراج عادل الأعصر، تحمست جدًا وشعرت بالقلق لأنني مازالت في بدايتي كممثلة وهو مخرج عبقري لديه تاريخ كبير وأنا أصغر من أن اتحدث عنه، بالأضافة إلى المؤلف فتحي الجندي الذي سعدت بالعمل معه.

كيف كانت كواليس العمل مع المخرج عادل الإعصر؟



المخرج عادل الأعصر شخصية لطيفة جدًا ولم يحسسني ولو لحظة واحده أن خبرتي في التمثيل صغيرة على الرغم انه مخرج كبير وعظيم، وهناك مشهد لم انساه هو بعدما إنتهيت من تصوير مشهد ما وجدته بيصقف لي وبيقولي "أنتي ممثلة شاطرة جدًا" وكانت من أسعد اللحظات في حياتي حتى إنني بعدما ذهبت إلى المنزل كتبت منشور عن هذا الموقف، ومازال حتى الآن على تواصل معي.

كيف كان استعدادك لشخصية "نرجس"؟



شخصية "نرجس" كانت مُرهقة جدًا وأخذت وقت كبير في تحضيرها، حتى أعرف كيفية الدخول لها من أي زاوية، وفي كل مرة كنت أذهب للتصوير كان لابد أن أجلس في مكان منعزل لكي أراجعها جيدًا، وذلك لأن الشخصية لها أداء خاص مختلف عن الطبيعي، كما انها شخصية سذاجة وبايعة الدنيا ولم يفرق معها سوى مرعي، لذلك جعلتني أشعر بالغيظ.

ما هي أصعب المشاهد التي واجهتك في التصوير؟



مشهد قتل مرعي كان من أصعب المشاهد في المسلسل لأنه كان هناك تحويل كبير في شخصية "نرجس" التي كانت تحب مرعي وتخاف عليه ثم تقوم بقتله.

ما هي أكثر شخصية حققت صدى أكبر خلال الموسم الرمضاني؟



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"رغدة" في مسلسل "جمع سالم" حقق صدى كبير بين الناس، رغم إنني توقعت أن نرجس تحقق صدى أكبر منها.

ما الصفات المشتركة بين شخصية "رغدة" و"نرجس" التي قدمتهما خلال رمضان 2020؟



لا يوجد أي صفات مشتركة بينهم لأن رغدة فتاة محجبة ملتزمة جدًا وطالبة في كلية الطب، ونرجس فتاة شعبية بتحب واحد صايع جدًا بيتزوج عرفي، ويعد ذلك سببًا لقبول الشخصتين.

ما هي أقرب شخصية لقلبك من الشخصيات التي قدمتها؟



جميع الشخصيات التي قدمتها قريبة لقلبي لأنهم مختلفين عن بعض تمامًا، ولكن أكثرهم قربًا لقلبي هي شخصية "نرجس" في مسلسل "يانا جدو".

ما الشخصية التي تتمني تقديمها الفترة المقبلة؟



لا توجد شخصية معينة أتمنى تقديمها، فانا أبحث دائمًا عن أدوار مختلفة.

هل هناك فنان ترغبي في التعامل معه من خلال مشروع فني جديد؟



الفنان أحمد حلمي.

من المخرج الذي تفضلين العمل معه؟



المخرج محمد سامي وطارق العريان ومروان حامد وبيتر ميمي.

ما المسلسلات التي حرصتي على متابعتها خلال الموسم الرمضاني 2020؟



تابعت مسلسل "البرنس" و"لعبة النسيان" و"الأختيار" الذي يعد من أهم الأعمال التي يجب ان نقدمها كل فترة.

ما تعليقك على وصف رواد التواصل الأجتماعي بإن مستوى الكوميديا صفر هذا العام؟



لا، أتفق مع هذا الوصف لأن مسلسل ب 100 وش كان من افضل الأعمال الكوميديه، في الماضي كنا بنطلع بمسلسل ولا أتنين، ولكن هذا العام كان موجود الأكشن والدراما الأجتماعية والخيال العلمي، لذلك جميع المسلسلات التي قدمت هذا العام جيدة ومتنوعة، رغم قسوة الجمهور في الحكم علىهم إلا إنني أرى أنه الدراما المصرية في تقدم كبير.

هل ممكن أن يأثر التمثيل على مشوارك الغنائي؟



إطلاقًا، انا لو رأيت أن في حاجه هتأثر على حاجة لم أفعلها، كما أنني منظمة وقتي بين الغناء والتمثيل والاذاعة، والدليل على ذلك قبل رمضان كنت بحضر الألبوم وفي رمضان كنت مشغوله في تصوير المسلسلات، وحاليًا بستعد لطرح الألبوم، إلى جانب ذلك برنامجي في الراديو ساعود إلى تقديمه قريبًا بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

ما الذي يميز تقديم البرامج عن الغناء والتمثيل؟



كل حاجة لها شكلها وطقوسها الخاصة، وأنا أرى أن الميديا داخله في بعضها.

متى سيكون موعد طرح الألبوم؟



خلال الأيام المقبلة سأعلن عن موعد طرحه.