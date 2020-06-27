نور اللبنانية في صورة عمرها 21 عامًا... شاهدوا كم كانت جميلة وما زالت!

شاركت الممثلة نور اللبنانية متابعيها بصورتين لها على "انستقرام" وهي تمارس هواية الرسم بين ااعام 1999 والثانية في العالم الحالي 2020، وعلقت قائلة: " أستعيد اللحظات مرارًا وتكرارًا".

من جهتها، علقت الممثلة راندا البحيري في مساحة التعليقات على رسم نور قائلة: "اول مره اعرف انت كده كنت بترسمي حقيقي في الفيلم بحب المشهد ده لما شعرك كان ملموم و فكيتيه و لبسك و شكلك و كل حاجه طول عمرك قمر الله اكبر".

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كما كتب الفنان أحمد الشامي :"كنت بترسمي بجد في فيلم مطب صناعي"، لترد أحدى المتابعات بأنه فيلم "ظرف طارئ".



يذكر أن نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "البرنس" مع الممثل المصري محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا" الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.