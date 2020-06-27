ما أنجزته هند صبري في الساعات الماضية.. وما ينتظرها

حصدت النجمة التونسية هند صبري جائزة أفضل ممثلة عربية في النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي يقيمه مركز السينما العربية عبر احتفالية على موقع Zoom .

واستطاعت “صبري” أن تخطف جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في فيلم “نورا تحلم”، المستوحى من قصة حقيقية ، حيث تجسد هند صبري (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

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عن الجائزة، قالت هند: “سعيدة وممتنة بجائٔزة النقاد للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلم “نورا تحلم” من مركز السينما العربية تزامناً مع عرضه على نتفليكس”.

نذكر ان الحسابات الرسمية لـ نتفليكس كشفت عبر مواقع التواصل عن انضمام الممثلة هند صبري الى عائلة المنصة الالكترونية وذلك بمسلسل كوميدي جديد تقوم ببطولته وتخوض من خلاله أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية.

عن هذا المشروع، كتبت هند عبر حسابها على انستغرام: “أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر إنضمامي لعائلة نتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية. وخصوصًا انني وللمرة الأولى سأكون منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي”.