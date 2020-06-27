بالصورة- ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ينتظران مولودهما الأول؟

تصدرت الممثلة ياسمين عبد العزيز مواقع تواصل الاجتماعي بعدما تداول الجمهور صورة لها برفقة زوجها الممثل أحمد العوضي، وهما يرتديان ثياباً رياضية.

وكان لافتاً اكتساب ياسمين بعض الوزن الزائد، ما لفت انتباه المتابعين الذين راحوا يتساءلون هل ياسمين وأحمد ينتظران أول مولود لهما؟

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وكان “العوضي” قد أثار الجدل في الفترة السابقة خلال مقابلة له بعدما كشف أنه اتفق مع ياسمين الى أنهما سيطلقان على اسم أول مولود لهما، “موسى”، على اسم الطفل السوري الذي التقاه على الحدود السورية اللبنانية أثناء تصوير مسلسل “الاختيار”، ومنذ ذلك التصريح راح الجمهور يتساءل هل ياسمين حامل؟

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز بشكل مفاجئ عبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك.

وأتى هذا الاعتراف بعد إعلان الثنائي ارتباطهما على مواقع التواصل قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر نشر ياسمين صورة للعوضي معلقة “بحبك يا أحمد”، ليرد عليها بصورة لها وتعليق “بحبك يا ياسمين”، إلا أنهما لم يكشفا عن هذا الارتباط عما إذا كان خطوبة أو زواج.