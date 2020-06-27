“ما تغيبش ثواني” لوائل جسار الأولى

صدرت النتائج الجديدة للاحصاءات اللبنانية الرسميةThe Official Lebanese Top 20 للأسبوع الممتد حتى 27 حزيران 2020، وقد تصدرت أغنية “ما تغيبش ثواني” للنجم اللبناني وائل جسار، انتاج لايف ستايلز ستوديوز المرتبة الأولى متفوقة على كل الأغنيات.

كليب “ما تغيبش ثواني” عبارة عن قصة درامية مؤثرة نسجها المخرج فادي حديد مستعيناً كموديل بالممثلة الشابة جوي هاني التي أدت دورها بكل احترافية خاصة بعدما اكتشفت خلال القصة أنها مصابة بمرض خطير فتحاول اخفاء الموضوع عن وائل الذي يلاحظ تصرفاتها ويتبعها ليعلم أنها تتلقى العلاج في المستشفى، عندئذ يبقى الى جانبها ويساعدها ويدعمها لتتخطى هذه المرحلة الصعبة في مشهد رائع ولافت جداً للانظار.

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هذا العمل هو الأول الذي يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” ووائل جسار الذي أدى الأغنية بكل إحساس وصلت الى قلب الجمهور العربي بسرعة.

من جهة أخرى، منح المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي عضوية ولقب سفير السلام والنوايا الحسنة للنجم اللبناني وائل جسار وذلك لدوره البارز في دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي ونبذ العنف في العالم العربي، وباعتباره من ضمن أفضل الشخصيات البارزة التي ساهمت في دعم الأعمال الإنسانية من خلال الفن، والذين تم ترشيحهم لهذا اللقب السامي.