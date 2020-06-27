وليد منصور يهنئ نيكول سابا بعيد ميلادها

هنأ المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، النجمة اللبنانية المطربة نيكول سابا بمناسبة عيد ميلادها، من خلال رسائل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال "منصور"، في رسالته التي أرفق معها صورة جمعت بينهما بأحد الحفلات: "كل ١٠٠٠٠٠٠ سنه وانتي دايما بخير وناجحة يا حبيتي ودايما في سعادة". يعد وليد منصور أحد المنتجين الكبار في السوق السينمائية، ومن أعماله أفلام: البدلة، وتصبح على خير، من ٣٠ سنة، كازابلانكا، وهو من أهم منظمي حفلات مصر لشيرين عبدالوهاب وعمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني وآخرين. Advertisements قد يهمك ايضاً: نيكول سابا تُهنئ "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده نيكول سابا تؤكد أنها اكتشفت أنها امرأة قوية في الحظر المنزلي

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