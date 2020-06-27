محمد رمضان يعلق على فتاة قلدته بالمكياج

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورًا ومقاطع مصورة لفتاة تحولت إلى شبيه الفنان المصري محمد رمضان بفعل الماكياج.

وتظهر الفتاة في مقطع مصور وهي تقلد رمضان في أغنيته المصورة "رايحين نسهر".

من جانبه، أثار تنكر الفتاة ضحك محمد رمضان، وأعاد نشر صورها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وأثنى عليها.

يذكر أنه تنتشر منذ سنوات موضة تشبه أشخاص بمشاهير من خلال الماكياج، وكان آخرهم فتاة تنكرت في صورة المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله في مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأشاد عبد المجيد عبد الله بموهبة الفتاة ومهارتها في التنكر بملامحه، وغرّد لها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"انتي فعلا فنانة وموهوبة شكرا لك" ، كما أرفق عبد الله مقطعها المصور كدليل على دعمه لموهبتها.

من ناحية أخرى، بدأ محمد رمضان التحضيرات لمسلسله التلفزيوني الجديد "الأمبرطور"، الذي يجسد من خلاله سيرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

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وقوبل المسلسل بموجة من الانتقادات من بعض النقاد أو تحفظات وشروط من جانب أسرة الفنان الراحل.

وما زالت أسرة المسلسل في رحلة البحث عن مخرج له بعد اعتذار محمد سامي عنه، بينما تعاقدت شركة "سينرجي" مع السيناريست بشير الديك لكتابته.

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