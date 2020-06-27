أبرز النجمات اللاتي قدمن شخصية الليدي ديانا على الشاشة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أشرف أبو جلالة – "الخليج 365": بعدما كشفت تقارير مؤخراً عن اختيار الممثلة الأميركية، كريستن ستيوارت، للقيام بدور الأميرة ديانا في فيلم جديد بعنوان "سبنسر"، من اخراج بابلو لارين، والذي سيركز على إحدى عطلات نهاية الأسبوع في حياة الأميرة الراحلة حين إرتأت أن زواجها من الأمير تشارلز غير مجد، حظي هذا الخبر بردود فعل مختلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض الأمر بأنه "فكرة فظيعة"، وتحدث البعض الآخر عن ـن كريستن ربما تمتلك فهما مميزا لشخصية ديانا بشكل كبير.

وبينما لن يبدأ تصوير أحداث فيلم Spencer حتى العام المقبل، فإننا نلقي الضوء في القائمة التالية على بعض النجمات اللاتي سبق لهن تقديم شخصية ديانا على الشاشة:

- النجمة ايما كورين ( مسلسل The Crown ): حيث ستتقاسم دور البطولة مع النجم، جوش أوكونور، ويبدو من التسريبات الخاصة بهذا المسلسل مدى إجادة كورين في تقمصها لشخصية ديانا في الجزء الرابع منه والذي سيذاع عبر منصة نيتفليكس. ونقلت تقارير عن كورين قولها "الأميرة ديانا كانت أيقونة، وتأثيرها على العالم ما يزال عميقاً وملهماً، وسأحاول إنصافها". كما غعترفت واتس في مقابلة مع مجلة فانيتي فير بأن الفيلم ذهب في إتجاه مختلف عما كانت تتمناه.

- النجمة ناعومي واتس ( فيلم Diana ): جسدت واتس شخصية الأميرة الراحلة بذلك الفيلم الذي تم إنتاجه عام 2013، والذي ركز على آخر عامين في حياة الأميرة الراحلة، وبخاصة علاقتها بجراح القلب الباكستاني حسنات خان. ولم يكن الفيلم مخططاً له من البداية، وقد ذهب الدور من جيسيكا تشاستين إلى واتس. وكانت ردة فعل النقاد قاسية على الفيلم، بيتر برادشو من صحيفة الغارديان إعتبر الفيلم بمثابة موت "شنيع" آخر لديانا. ورغم ان تقييم الفيلم نجمة واحدة على موقع روتن تومايتو الخاص بالعروض النقدية للأفلام الا بعض المعجبين أثنوا على إجادة واتس للكنة وروح شخصية ديانا.

وفي عام 2014 إعترفت واتس في مقابلة مع مجلة فانيتي فير بوجود مشاكل خلال مرحلة الإنتاج وبأن العمل ذهب في إتجاه مختلف عما كانت تتوقعه وتتمناه".

- النجمة ليزلي هاركورت ( فيلم William & Catherine, A Royal Romance ): وهو الفيلم التلفزيوني الذي ركز على قصة حب الأمير ويليام لكايت ميدلتون، التي أضحت فيما بعد دوقة كامبريدج، وظهرت فيه ديانا بشكل محدود للغاية. لكن رغم صغر الدور إلا أنه كان محورياً، إذ يتبع الأمير ويليام نصيحة لها شاهدها في مقابلة لها قبل وفاتها بوقت قصير تقول فيها: "تمسك بحب حياتك وإحمه من كل قلبك".

- النجمة جنيفيف أوريلي ( فيلم Diana: Last Days Of A Princess ): وهو فيلم وثائقي درامي (دوكيودراما) من إنتاج القناة الخامسة يدور يتناول آخر 12 أسبوعاً في حياة الأميرة الراحلة قبل حادثة السيارة التي أودت بحياتها عام 1997، وأبرز كذلك مقابلات مع أناس مقربين منها مثل محمد الفايد، والحارس كيز وينغفيلد، إلى جانب لقطات أرشيفية. صحيفة الإندبندنت الإيرلندية أثنت على بطلة العمل رغم أنها لم تتحدث او تشبه الأميرة الراحلة.

- النجمة سيرينا سكوت توماس ( فيلم Diana: Her True Story ): وهو فيلم تلفزيوني جسدت فيها سيرينا شخصية الأميرة ديانا من كتاب سيرة ذاتية يحمل نفس الاسم للكاتب أندرو مورتون. وانقسمت آراء الصحافة تجاهه لدى عرضه عام 1993.

Advertisements

- النجمة أيمي سيكومب ( فيلم A Tribute To The People’s Princess): وهو الفيلم الذي شاركها فيه البطولة النجم جورج جاكوس ( الذي جسد شخصية حبيبها محمد الفايد ). وجسدت أيمي شخصية ديانا في هذا الفيلم الذي تناول جوانب حياتها الخاصة في الفترة من مايو 1996 حتى حادث السيارة الذي أودى بحياتها عام 1997، والذي انتهى باستعداد الأميرة لقبول عرض الزواج من حبيبها دودي الفايد.

لم يتقبله النقاد وبسبب صدوره بعد عام من وفاة الأميرة المحبوبة أعتقد النقاد بأنها خطوة تفتقر للذوق العام، ولم يوفر النقد أبطال العمل ووصفوا بأنهم "غير مقنعين".

- النجمة جولي كوكس ( فيلم Princess in Love ): وهو فيلم انتاج عام 1996 مستوحى من كتاب لآنا باسترناك. وركزت أحداثه على علاقة ديانا بجيمس هيويت، التي أكدها الطرفان بكل وضوح قبل وفاة الأميرة ديانا.

- النجمة كارولين بليس ( فيلم Charles and Diana: A Royal Love Story ): وهو الفيلم الذي أنتج عام 1982 وتناول دراميا زفاف تشارلز وديانا عام 1981.

- النجمة جينا دي وال في ديانا: قصة موسيقية حقيقية: مسرحية غنائية إنتجت وعرضت على مسارح برودواي، وسردت تفاصيل من حياة الأميرة الراحلة على هيئة أغنيات ملهمة. لم تعجب النقاد كذلك وإعتبرت مضحكة وخارج السياق".