دينا الشربيني تتعاقد على بطولة فيلمين و«كورونا» يعطل عرض اثنين آخرين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من النشاط الفني السينمائي خاصة مع 4 أعمال سينمائية إنتهت من جزء منها وتحضر للبقية خلال الفترة المقبلة.

حيث تعاقدت الممثلة المصرية على دور البطولة مع الفنان عمرو يوسف فى فيلم الرعب «التهويدة» للمخرج طارق العريان والذي يقدم نوعية جديدة من أفلام الرعب على السينما المصرية.

كما تعاقدت على فيلم «30 مارس» إخراج أحمد خالد موسى مع أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، محمد جمعة، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين وينتمى الفيلم لنوعية أعمال السيكو دراما.

وكانت الشربيني قد انتهت من تصوير فيلمين قبل التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، أولهما فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرين. وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوي، وكان من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر الماضي ولكن قرار غلق السينمات على إثر تفشي الفيروس حال دون ذلك.

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كما انتهت الممثلة الشابة من تصوير فيلم «13 يوم» مع أحمد داوود، وشريف منير، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، وأروى جودة، وأحمد زاهر، وفيدرا، ومحمود عبد المغني، ومجدي كامل، ونهال عنبر ،ونهى عابدين، ومحمد الصاوي. من تأليف وإخراج وائل عبد الله، والذي كان من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، إلا أن فكرة تشغيل دور السينما بطاقة 25% فقط يمكن أن تهدد ذلك.