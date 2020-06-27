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نقابة الفنانين العراقيين تنفي إصابة سعدون جابر بفيروس كورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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"الخليج 365" من بيروت: نفت نقابة الفنانين العراقيين صحة الشائعات المتداولة عبر بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة الفنان العراقي المعروف، سعدون جابر، بفيروس .

وقال المركز العام للنقابة، في بيان نشره عبر حسابه على الفيسبوك مساء أمس الجمعة إنه "لا صحة للشائعات" التي مفادها إصابة سعدون جابر بفيروس كورونا.

وذكر البيان أن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اتصل بجابر "ليطمئن ويتحقق من النشر، وتبين أنها مواقع وهمية تستغل عواطف الناس وتدمر معنوياتهم وتنشر الرعب بين صفوفهم".

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وأكد جودي أنه "سيكون هناك رد رادع لكل من يتسبب بنشر هذه الشائعات وسيتم التحقق من مالكي هذه الصفحات ومقاضاتهم".

وأضاف جودي: "في الوقت الذي يجب أن نتكاتف على بث روح الإيجابية والطمأنينة في نفوس المصابين لإنقاذهم نفسيا من المرض يتجرأ عدد من فاقدي الذوق وأخلاق المواطنة بنشر الأخبار الكاذبة والمرعبة".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تقول إن جابر، المطرب العراقي المشهور الذي يبلغ 70 عاما من عمره، أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة حرجة ومربوط بجهاز تنفس اصطناعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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