شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مكررة وقدمت من قبل عشرات المرات.. رومانسية السيد الخطأ تتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المسلسل التركى "السيد الخطأ" تريند جوجل، بعد عرض الحلقة الأولى أمس الجمعة، كما تصدر المسلسل تريند جوجل في السعودية، رغم أن قصته مكررة وقدمت من قبل عشرات المرات إلا أنه يعجب مزاج المشاهد الذي يبحث عن قصص الرومانسية



تريند جوجل

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وتدور أحداث مسلسل "السيد الخطأ" في الإطار رومانسي حيث يقع أوزجور" هو شخصية لا تؤمن بالحب في غرام فتاة تدعى "إيزجي" دون أن يشعر لتتحول شخصيته ويكون الجمهور على موعد مع عدد من المواقف الرومانسية والكوميدية.

المسلسل من بطولة جان يامان، والممثلة اوزجى غوريل، وفاطمة توبتاش، زونجولداك.