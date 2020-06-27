شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الكويتية رانيا شهاب تعلن إصابة والديها بفيروس كورونا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية الكويتية رانيا شهاب، إصابة والدها ووالدها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدة أنهم تجاوزا مرحلة الخطر، وأنها كانت تبكى عليهما لوجودها فى الكويت وتواجدهم فى مصر، طالبة من متابعيها الدعاء لهما بالشفاء.





وقالت رانيا، عبر حسابها على انستجرام: "بابا وماما اتصابو بفيروس كورونا أرجوكم دعواتكم، هالأسبوع كنت أموت كل دقيقة وكل ثانية من خوفى عليهم وادعى واصلى من عرفت الخبر، كنت أتمنى دقيقة أكون معاهم وأنا بالكويت وهم بمصر، كنت أبكى الدموع دم عليهم، والحمد لله عدو مرحلة الخطر والحين هم بفترة الشفاء، وأتمنى من الله أن يحفظهم ويشفيهم ويأخذ من عمرى ويعطيهم، ادعو لهم ان الله يشفيهم ويخليهم لى ويحفظهم من كل شر".





من ناحية أخرى، انتهت رانيا شهاب، من تصوير مسلسلين جديدين كان مقررا لهما العرض فى دراما رمضان الماضى، لكن حالت الظروف أن يتم عرضهما فى الوقت الحالى وتأجيلهما للعرض فى وقت لاحق.

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وقالت رانيا، إنها تقدم لأول مرة دورا كوميديا فى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "غرفة قم 7"، بعد أن قدمته على خشبة المسرح، وكان آخرها (رحلة بدينار ونص) مع الفنانين عبد الرحمن العقل وخالد العجيرب وريم أرحمة وشهاب حاجيه، كما تجسد دور المرأة المتسلطة على زوجها فى مسلسل "ورود ملونة"، وتستعد أيضا لمسرحية جديدة مع الفنان طارق العلى، خلال موسم عيد الأضحى المقبل.



