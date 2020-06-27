شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله:"صباح العسل على اللى بدأوا الـ25% ؜والأمل على اللى خايفين زيى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة إلى جمهوره عبرمن خلالها عن تفاؤله لتنفيذ قرار إعادة فتح المقاهى والكافيهات بالضوابط الاحترازية اليوم وعودة الحياة إلى طبيعتها، والتي جاء أبرزها استقبال 25% من طاقتها، بالإضافة إلى فتح المساجد لأول مرة منذ حوالى 3 شهور، كما أنها لم يخفى تخوفه أيضا من فيروس كورونا

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:" صباح العسل عاللي بدأوا الـ 25%؜ وصباح السكر عاللي لسه هيبتدوا وصباح الأمل عاللي خايفين زيي وصباح الفل عالكل بإذن الله".

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من جانب آخر، تستقبل المقاهى في جميع المحافظات، اليوم السبت، روادها في أول يوم لعودة فتح المقاهى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المقاهى والكافيهات بالضوابط الاحترازية، والتي جاء أبرزها استقبال 25% من طاقتها.

وعممت وزارة التنمية المحلية منشورا على المحافظات بالضوابط والتعليمات لإعادة فتح المقاهى والكافيهات، والتى جاء من بينها ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 2متر بين طاولات الطعام، و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد - أن وجدت - بنسبة 50%

يذكر أن شهدت المساجد عودة الصلوات من جديد، وذلك بعد تعليق الصلوات فى المساجد لمدة دامت لحوالى 3 شهور، بعد قرار مجلس الوزراء بغلق المساجد وفرض حظر التجوال لمنع التجمعات ومكافحة العدوى بفيروس كورونامن الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.