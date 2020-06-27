محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلنت الفنانة المصرية الكويتية رانيا شهاب، عن إصابة والدها ووالدتها بفيروس كورونا، موضحة أنهما تجاوزا مرحلة الخطر، مطالبة الجمهور بالدعاء لهما بتمام الشفاء.
ونشرت رانيا، صورة لها مع والدها ووالدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بابا وماما اتصابوا بفيروس كورونا.. أرجوكم دعواتكم، هذا الأسبوع كنت أموت كل دقيقة وكل ثانية من خوفي عليهم وادعي وأصلي منذ أن عرفت الخبر".
وتابعت: "كنت أتمنى دقيقة أكون معاهم وأنا بالكويت وهم بمصر، كنت أبكي الدموع دم عليهم، والحمد لله عدو مرحلة الخطر والحين هم بفترة الشفاء".
وأضافت: "أتمنى من الله أن يحفظهم ويشفيهم ويأخذ من عمري ويعطيهم، ادعو لهم ان الله يشفيهم ويخليهم لي ويحفظهم من كل شر".
يذكر أن، رانيا شهاب، انتهت من تصوير مسلسلين جديدين هما "ورود ملونة" و"غرفة رقم 7"، وكان مقررا لهما العرض فى دراما رمضان الماضي، لكن حالت الظروف دون ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة والديها بـ"كورونا".. رانيا شهاب: تجاوزا مرحلة الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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